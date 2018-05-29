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  1. İnce'nin yalanına TRT'den yanıt geldi

, Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 12:16
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