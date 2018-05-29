Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumu ele aldı.Ayrıntılar geliyor....
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Vladimir Putin , Suriye
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