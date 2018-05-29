Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuşTU. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da seçimi kazandığı takdirde Türkiye'nin önünü açacak tüm projeleri iptal ettiğini ettiğini açıklayan CHP'li Muharrem İnce ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Burada sadece birkaç husus üzerinde duracağım: Milletime özellikle bunları duyurmak istiyorum: Yeni havalimanı... Türkiye'nin sadece prestij projesi değil. Anamuhalefete kalsa böyle dev bir havalimanı istemez. Tutturmuş 3. köprüyü Erdoğan yaptıysa bende 4.'yü yaparım diyor. Yapamassın senin hafsalan almaz bunları. Basmaz bunların kafası. Yatırım deyince akla AK Parti gelir. İnşallah 29 Ekim'de yeni havalimanımız hizmete giriyor. Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım: Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğim. Sen buna da karşı çıkarsın ama.... Milletim sandıkta gerekeni sana gösterir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Seçim maratonumuz 24 Haziran akşamı zaferle neticelenecektir. İstanbul her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da olduğu gibi seçimlerin belirleyici şehir olacaktır. 600 milletvekilinin 98'ine tek başına karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hedefimize ulaşabilmenin yolu İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan, terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değil.

MİTİNG MARATONUMUZU SEÇİME KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

6 Mayıs'ta erdem, irade ve cesaretle Türkiye Şahlanıyor diyerek seçim manifestomuzu açıkladık. Ardından 24 Mayıs'ta tüm adaylarımızın tanıtım toplantımızda seçim beyannamemizi Ankara'da paylaştık. Sabah erken saatlerden sahura kadar milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum.

BUGÜN SIRADAN BİR GÜN DEĞİL

Bugün sıradan bir gün değil. Bugün İstanbul Fethinin 565'inci yıl dönümü. Bugünün anlamı bizim için daha farklı. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in fethettiği bu şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğim.

Bugün sıradan bir gün değil. Bugün İstanbul Fethinin 565'inci yıl dönümü. Bugünün anlamı bizim için daha farklı. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in fethettiği bu şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğim.



BAYRAĞIMIZIN YERE DÜŞMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu mübarek şehrin üzerinde yayılan ezanların dinmesine asla izin vermeyeceğiz, bayrağımızın yere düşmesine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir hanesinde fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanları bırakmayacağız. İstanbul'u boynu bükük bırakmayacağız.



16 YILLIK İKTİDARIMIZIN DÖNEMİNDE DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye 24 Haziran'dan sonra Rabia'sına daha sıkı sarılacaktır. Biz birbirimizi sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Ülkemiz büyüdükçe, birliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi. Milli gelirimizi 3,5 kat arttırdığımızda, enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde ülkemizin kalkınmasına hizmet etmiş olduk ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak faize giden parayı yatırımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet-millet kaynaşması gerçekleşti.



HAYAL EDİLMESİ İMKANSIZ ŞEYLERİ BAŞARDIK

Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde hayal edilmesi imkansız şeyleri birlikte başardık. Yerli ve milli olanı modern demokratik siyasetin gerekleriyle harmanladık. Bunları yaparken tecrübe kazandık, güçlendik. Milletimizle kurduğumuz ilişkiyi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Biz muhalefet gibi ikiyüzlü davranmadık. Bizim ağzımızdan bir söz çıkarsa onu yapmak bizim boynumuzun borcu. Ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da yapacağız.

SENİN HAVSALAN BUNU ALMAZ

Seçim beyannamemizde İstanbul'a verdiğimiz çok söz var. Anamuhalefetin adayı, ona kalsa, böyle dev bir havalimanını istemez. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş bir şey, 3. Köprüyü Erdoğan yaptıysa 4. Köprüyü Muharrem İnce yaptırır. Senin havsalan bunu almaz. Biz denizin altından Marmarayı geçirdik, Avrasya Tüneli'ni geçirdik, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Bunların kafası basmaz. Yeni havalimanımız hizmete giriyor. Şimdi bak, Sayın İnce. Atatürk Havalimanı boşalınca burayı millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim zaten sana gereğini gösterir.



İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN

Ben AK Parti'yi Pensilvanya ile görüşerek adımını atmışım. Dün söyledim dedim ki bak buradan sesleniyorum dedim aslında muhatap alınacak kalitede birisi değil Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmekle sen mükellefsin. Eğer ispat edemezsen namertsin dedim dün Akhisar'da. Benim hayatımda belediye başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı o zaman 2 veya 3 kere kendisiyle görüşmem olmuştur. Ben kim ki gideceğim ona soracağım? Cezaevinden çıktıktan sonra biz Pensilvanya'ya değil halkımıza gittik.

81 vilayette dev bir kamuoyu araştırması yaptık. 42 bin donörle görüştük. Amblemimize varıncaya kadar partimizin kurulma gereğini milletimizden aldığımız icazetle yaptık. Biz milletimizden aldığımız talimatla bu adımı attık. Partiyi kurduk 16 ay sonra bu aziz millet bizi iktidara getirdi. Millet kararını verdi. Şimdi ispat edeceksin. Ben Pensilvanya'ya gittiysem kimle gittim, ispat et. İspat etmezsen namertsin. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var.

KANAL İSTANBUL'A KARŞIYMIŞ

Çıkmış Kanal İstanbul'a karşıymış, sen kimsin? Eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsan, yalı faciaları yaşamak istemiyorsan, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini hatırlatıyorum. Biz çevre katliamlarına karşı Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Ey İnce bunu milli bütçeden değil, kamu-özel sistemiyle yapacağız. Otomobili milli bütçeden yapmayacağız. 5 dev bir araya geldi, ben de haydi dedim. 2020-2021 gibi yerli otomobilimizi üreteceğiz. Bana diyor ki 20 yıl geride kalmış. Biz bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Bundan kısa bir süre önce Tesla'nın sahibi ziyarete geldi, Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız.

BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ

Sayın İnce Osman Gazi Köprüsü'yle Yalova'ya gidip geliyor. Bunu biz yaptık. Cebimizdeki parayla değil, kamu-özel ortaklığıyla yaptık. Haliç var ya, kokusundan geçilmiyordu. Şu Haliç'ten çıkan çamuru Alibeyköy'deki taşocağına naklettik. Pompalayarak gönderdik. 2,5 milyon metreküp çamur naklettik. O yeri şimdi park yaptık. Vialand var ya o çamurun nakledilip oluşturulan yerdir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, sen neyle konuşacaksın. Ki bunlar benim çıraklık dönemim eserlerimdir. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum.