Çirkin ifade

geçen haftadehşet vericibir olayyaşandı.Z.Y., S.K. veH.Ö.. isimligenç kızlar, arkadaşları İ.D.'ninofisini bastı. Daha sonra tartıştıklarıİ.D.'ye hunharca dayak attı.Tutuklanan S.K. ifadesinde olayışöyle anlattı: "İ.D erkek arkadaşıile aralarını düzeltmemi istedi. Sevgilisibana '?'dedi. Ben inanamadım. İ.D.benim için 'Ona tecavüz edin, videoyaçekin. Onu rezil edin. Evlenipboşanmış, bir şey anlaşılmaz' diyeerkeklere mesaj atmış. Bu yüzdensinirlendim. Pişmanım" dedi.