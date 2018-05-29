Batman'da geçen hafta dehşet verici bir olay yaşandı. Z.Y., S.K. ve H.Ö.. isimli genç kızlar, arkadaşları İ.D.'nin ofisini bastı. Daha sonra tartıştıkları İ.D.'ye hunharca dayak attı. Tutuklanan S.K. ifadesinde olayı şöyle anlattı: "İ.D erkek arkadaşı ile aralarını düzeltmemi istedi. Sevgilisi bana 'İ.D'nin o..pu dediği sen değil misin? Onun hakkında niye bu kadar iyi düşünüyorsun?' dedi. Ben inanamadım. İ.D. benim için 'Ona tecavüz edin, videoya çekin. Onu rezil edin. Evlenip boşanmış, bir şey anlaşılmaz' diye erkeklere mesaj atmış. Bu yüzden sinirlendim. Pişmanım" dedi.
Çirkin ifade
Etiketler: Batman
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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