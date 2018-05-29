CHP'nin seçim bildirgesinde HDP oylarına göz kırpmak için üstü kapalı özerklik vaadinde bulunması ortalığı karıştırdı. CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile ittifak yaptığını söylediği için partisinden ihraç edilen Prof. Dr. Birgül Ayman Güler beyannameye sert çıktı. Güler şu ifadeleri kullandı: "Altı okun içini bayat neo-liberal ideolojiyle dolduran bu bildiri yazıcılar adeta 'Elveda CHP' demiştir. Bu nitelikler altı oku tanımlayamaz. Milliyetçilik ilkesini eşit yurttaşlık olarak tanımlamak, Atatürk'ün değil terörisbaşı Öcalan'ın milliyetçilik anlayışıdır."
BİRGÜL AYMAN GÜLER
"Bu metni yazarken CHP 'nin altı okunu teröristbaşı Öcalan'ın söylemleriyle yeniden tanımladılar."
CHP'nin skandal seçim bildirgesine en sert tepki gösteren isimlerden biri de partinin ulusalcı kanadından Canan Arıtman oldu. Arıtman şunları söyledi: "Bu bildirge emperyalizmin izlerini taşıyor ve CHP ruhunu yansıtmıyor. HDP'ye verdikleri üstü kapalı özerklik vaadi ile Atatürk'ü reddediyorlar. Listelerde gerçek CHP'liler yok. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları var. Öncelikleri Türkiye ya da Atatürk değil kendi menfaatleri." FETÖ'nün kumpasıyla 27 yılla yargılanan CHP eski milletvekili Ahmet Ersin ise "Bildirgede özerklik vaadi ile HDP'ye, OHAL'i kaldırma vaadi ele FETÖ'ye mesaj verilmiş ama CHP tabanının ne istediği hiç dikkate alınmamış. Kemal Bey, CHP'nin oklarını kendi yönetim anlayışına göre yeniden tanımlıyor" dedi.
CANAN ARITMAN
"Atatürk'ü reddediyorlar. Bildirge emperyalizmin isteklerine göre hazırlanmış."
KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZERKLİK ISRARI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel bir tv kanalında yine HDP ve PKK'nın projesi olan özerklikten bahsetti: Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir. Sorunu demokrasi ve özgürlük temelinde çözeceğiz. Yerel yönetimler özerklik şartı uygulanacak.
Zafer ŞAHİN
BİRGÜL AYMAN GÜLER
"Bu metni yazarken CHP 'nin altı okunu teröristbaşı Öcalan'ın söylemleriyle yeniden tanımladılar."
CHP'nin skandal seçim bildirgesine en sert tepki gösteren isimlerden biri de partinin ulusalcı kanadından Canan Arıtman oldu. Arıtman şunları söyledi: "Bu bildirge emperyalizmin izlerini taşıyor ve CHP ruhunu yansıtmıyor. HDP'ye verdikleri üstü kapalı özerklik vaadi ile Atatürk'ü reddediyorlar. Listelerde gerçek CHP'liler yok. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları var. Öncelikleri Türkiye ya da Atatürk değil kendi menfaatleri." FETÖ'nün kumpasıyla 27 yılla yargılanan CHP eski milletvekili Ahmet Ersin ise "Bildirgede özerklik vaadi ile HDP'ye, OHAL'i kaldırma vaadi ele FETÖ'ye mesaj verilmiş ama CHP tabanının ne istediği hiç dikkate alınmamış. Kemal Bey, CHP'nin oklarını kendi yönetim anlayışına göre yeniden tanımlıyor" dedi.
CANAN ARITMAN
"Atatürk'ü reddediyorlar. Bildirge emperyalizmin isteklerine göre hazırlanmış."
KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZERKLİK ISRARI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel bir tv kanalında yine HDP ve PKK'nın projesi olan özerklikten bahsetti: Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir. Sorunu demokrasi ve özgürlük temelinde çözeceğiz. Yerel yönetimler özerklik şartı uygulanacak.
Zafer ŞAHİN
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