Veliye öğretmenden tehdit davası

İstanbul'daki Beşiktaş İlkokulu'nda okuyan Süleyman A. (10) geçen yıl içine toplu iğne sapladığı çikolataları zorla arkadaşlarına yedirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası okula çağırılan veli Songül A. ise öğretmen Esengül Ö. ile tartıştı. Mahkemeye giden eğitimci, ise velinin kendisine tehditler yağdırdığını anlattı. Songül A. hakkında hakaret ve tehdit iddialarıyla dava açıldı.



Dilek YAMAN