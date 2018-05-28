Sarıyer işgali

Otomobillerin işgal ettiği kaldırımı kullanamayan vatandaş, ölümden döndü. Olay dün İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Baltalimanı'ndan Emirgan'a doğru yürüyüş yapan Y.S. uyarı tabelasına rağmen kaldırıma park edilmiş araçlar nedeniyle yolda yürümek zorunda kaldı. Vatandaşa, Recep Meşe'nin kullandığı minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı. Meşe, "Adam yolda yürüyordu. Kaldırımda araçlar park etmişti. Frene bastım ama arabanın durmayacağını anladım. Yayaya çarpmaktansa araçlara vurmak istedim. Ben de adamın kendini kurtardığını zannettim ancak ayağı aracın arasında kalmış" dedi. Mahalle sakini Arbil Uzunhekim "Burası çok işlek bir yol ve virajlı bir yol. Burada maalesef insanlar virajı hızlı alıyorlar.
'VALELER ESİR ALDI'
Sürekli kaza oluyor. Artık yeter. Buraya rica ediyoruz 4-5 tane yavaşlatıcı tümsek yapsınlar. İnsanlar hafta sonu özgürce bisiklete binmek, yürüyüş yapmak istiyorlar. Burada yürümeye hakları yok mu? Valeler buraları esir almış durumda. Yayalara yürüyecek, bisikletlilere de gidecekleri yol yok. Araçlar kaldırımlara park ediliyor. Valeler rant peşinde" diye konuştu.
FRENE BASTIM DURMADI
Minibüs şoförü Recep Meşe, kazayı anlattı.
'VALELER ESİR ALDI'
Sürekli kaza oluyor. Artık yeter. Buraya rica ediyoruz 4-5 tane yavaşlatıcı tümsek yapsınlar. İnsanlar hafta sonu özgürce bisiklete binmek, yürüyüş yapmak istiyorlar. Burada yürümeye hakları yok mu? Valeler buraları esir almış durumda. Yayalara yürüyecek, bisikletlilere de gidecekleri yol yok. Araçlar kaldırımlara park ediliyor. Valeler rant peşinde" diye konuştu.
FRENE BASTIM DURMADI
Minibüs şoförü Recep Meşe, kazayı anlattı.
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