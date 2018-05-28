Feci kaza dün Afyonkarahisar'da meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta parçalanan araç ikiye bölündü. Yoldan geçen diğer sürücülerin hayretle karşıladığı kazada araç sürücüsü Sinan T. (24) sağ kurtuldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç adamı çevredekiler kurtardı.
Mucize kurtuluş
Korkuç kazada araç ikiye bölündü. Sürücü mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu.
Etiketler: Afyonkarahisar , kaza
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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