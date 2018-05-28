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Meteoroloji'den için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, için saat 14.00-20.00 saatleri arasında şiddetli sağanak yağış bildirimi yaptı. Vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Meteorolojiden Ankara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 12:55
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