Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.
Açıklama şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji'den Ankara için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 14.00-20.00 saatleri arasında şiddetli sağanak yağış bildirimi yaptı. Vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.
Etiketler: Hava durumu , Ankara
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