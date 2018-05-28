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Marmara’yı sel aldı

Marmara’yı sel aldı
Kocaeli'de etkili olan , hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gece başlayan yağışın etkisini iyice artırması üzerine bazı yollar sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Yalova'da da dün sabah 06:30 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktası sele teslim oldu, onlarca ev ve işyerini su bastı. Yağmurun dinmesinin ardından dükkanları sular altında kalan esnaflar su tahliye çalışması yaptı. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağmur düştü. Şiddetli yağış Bursa'yı da etkisi altına aldı...


Abbas ÇAKAR
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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