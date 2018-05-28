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'Kara'nlık olay!

’da M.K., evinde intihar etti. Ağabeyi “Kocası öldürdü” dedi. Kadının eşi suçlamaları reddetti: Psikolojik sorunları vardı

Karanlık olay!
Evinde intihar ettiği iddia edilen bir yıllık evli kadının ölümüyle ilgili şok gelişme yaşandı. 'da M.K. (37) 8 Eylül 2017'de evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının hazırladığı raporda, genç kadının her iki bacak kaval kemiğinde 'morarma', sırt, boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Kız kardeşinin intihar edebilecek biri olmadığını belirten ağabey M.O. (39), M.'nin eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

'DAHA ÖNCE DE DENEDİ'
Savcık yeniden soruşturma başlattı, daha önce mağdur olarak ifadesi alınan kocanın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. Suçlamaları kabul etmeyen A.K., "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. Olay günü cep telefonu faturasını ödedikten sonra eve geldim. Marketten aldığım eşyaları kapının önüne bıraktıktan sonra servise binip, işe gittim. Eşim daha önce de mutfak tüpünü açarak intihara kalkıştı" dedi.

'CENAZEYE BİLE GELMEDi'
Kız kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden M.O. ise "Kardeşim, eşinin kendisini dövdüğünü, işkence gördüğünü, psikolojik baskı uyguladığını söylüyordu. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır. Eşi cenazeye bile gelmedi" diye konuştu.


Genç kadının ölümündeki sır perdesi bir türlü aralanamadı. Ağabeyi cinayete gittiğini, eşi ise intihar ettiğini söylüyor.



Murat KARAMAN
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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