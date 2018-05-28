İstanbul Pendik'te bilişim teknolojileri teknisyeni olan A.D. (25), jigolo olmaya karar verdi. İnternet üzerinden başvuru yaptı. Çeşitli bahanelerde 11 bin lira dolandırıldı. Aklı başına gelen genç soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. A.D. "Site üzerinden şu ana kadar herhangi bir hizmet verilmediği gibi telefonlarına da ulaşamıyorum. Paralarımı da iade etmiyorlar" dedi. Savcılık, ceza hukukunda ahlaka aykırı sözleşme yapan kişinin dolandırıldığından bahsedilemeyeceği ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.
Jigolo adayı dolandırıldı
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.