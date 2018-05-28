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Jigolo adayı dolandırıldı

Jigolo adayı dolandırıldı
İstanbul Pendik'te bilişim teknolojileri teknisyeni olan A.D. (25), jigolo olmaya karar verdi. üzerinden başvuru yaptı. Çeşitli bahanelerde 11 bin lira dolandırıldı. Aklı başına gelen genç soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. A.D. "Site üzerinden şu ana kadar herhangi bir hizmet verilmediği gibi telefonlarına da ulaşamıyorum. Paralarımı da iade etmiyorlar" dedi. Savcılık, ceza hukukunda ahlaka aykırı sözleşme yapan kişinin dolandırıldığından bahsedilemeyeceği ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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