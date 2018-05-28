Derin facia

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde tekneyle denize açılan dört kişiden haber alınamadı. Üzücü olay önceki gece yaşandı. 'Belinay' isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı, beraberindeki Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı ile birlikte deniz patlıcanı avcılığı için mavi sulara açıldı. Ancak gece şiddetli bir fırtına çıktı. Yüzerek kurtuldu Belinay isimli tekne Öğretmenler Sitesi açıklarında, alabora oldu ve battı. Teknedeki Mert Boysener ise sahile doğru yüzmeye başladı. Boysener, devriye görevi yapan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bulunarak kurtarıldı. Kayıp olan Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'ya ise henüz ulaşalımadı. Kayıp vatandaşlar için havadan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, "Beş kişiden bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ancak dört kişiden henüz bir haber alınabilmiş değil. Olayla ilgili Sahil Güvenlik birimlerimiz tarafından hem denizden hem de helikopterlerle havadan arama-kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
EN ACI BEKLEYİŞ
Kayıp vatandaşların aileleri, kötü haberi alır almaz sahile akın etti. Endişeli gözlerle arama çalışmalarını anbean izledi.
M. Fırat Göral
Volkan Çanakçı
Kerem İncedayı
Kayıp Hayri Kar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu söylendi.
Gözaltına alınan Boysener, "Hepimiz sağdık. Yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git bize de yardım getir' dedi. Ben de sahile doğru yüzdüm" diye konuştu.
SELE 1 KURBAN
Balıkesir Bandırma'da, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı. Zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş ise sel sularına kapılıp boğularak can verdi.
EN ACI BEKLEYİŞ
Kayıp vatandaşların aileleri, kötü haberi alır almaz sahile akın etti. Endişeli gözlerle arama çalışmalarını anbean izledi.
M. Fırat Göral
Volkan Çanakçı
Kerem İncedayı
Kayıp Hayri Kar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu söylendi.
Gözaltına alınan Boysener, "Hepimiz sağdık. Yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git bize de yardım getir' dedi. Ben de sahile doğru yüzdüm" diye konuştu.
SELE 1 KURBAN
Balıkesir Bandırma'da, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı. Zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş ise sel sularına kapılıp boğularak can verdi.
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