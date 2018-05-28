Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Erdoğan ''Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın'' şeklinde konuştu.

''Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle bir şeyi olmadı. Bağlumdaki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor'' dedi.

KABİNE VE PARLAMENTO DENGESİ

Kendisine Beyanneme ve bakanların durumu sorulan Erdoğan ''Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.'' yanıtını verdi.

''Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Burdaki sayı bu bakımdan çok önemli.'' ifadelerini kullandı.

''300'ÜN ÜZERİNDE BİR SAYI LAZIM''

Erdoğan ''AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece kararname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmetiği içinde yasal düzenlemeyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım.'' dedi.