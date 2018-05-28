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Ceza yolda

Müzisyen ’i tecavüz ettikten sonra öldüren C.M. 45 yıl aldı. 18 yaşında olduğu için cezada indirim yapıldı. Ancak bu karar Yargıtay’a takıldı. Davaya dahil olan Aile Bakanlığı ise cezanın artması için çağrı yaptı

Ceza yolda
Korkunç olay, 9 Mayıs 2015'de 'da yaşandı. 'in 'ndaki evine giren C.M., genç kadının ağzını kapattı. Daha sonra elleriyle boğazını sıkıp, bayılttı. Sonra da yerde baygın olarak yatan Deniz'e tecavüz etmeye başladı. Ardından masanın üzerinde bulunan cep telefonu ve odadaki klarneti alıp, kaçtı.


İNDİRİMLİ 45 YIL HAPİS
Ancak yakalandı. Hapsi boyladı. Değer Deniz'e yapılan otopside ise ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği raporlandı. İstanbul 1. Çocuk 'nde yapılan yargılamada C.M. 45 yıl cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verdiği cezaların hepsinde C.M.'nin suçu işlediği dönemde 17 yaşında olması sebebiyle üçte bir oranında indirim uyguladı. Yargıtay'a gönderilen dosya, geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yargıtay, Bakanlığın bu davadan haberdar edilmediğini belirtti. Dosya, İstanbul Adliyesi'ne geri gönderildi. Bakanlık, C.M. hakkında yapılan yargılamada indirim uygulanmamasını istedi. Kendisini savunamayacak durumda olan Deniz'e işkence uygulayarak canavarca hisle işlenen bu suçun ağırlığına yetmeyecek bir ceza olduğunu belirten Bakanlık, hapis cezasında uygulanan indirimlerin iptalini talep etti.


Dilek YAMAN
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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