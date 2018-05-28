Ceza yolda

Korkunç olay, 9 Mayıs 2015'de İstanbul'da yaşandı. Değer Deniz'in Beyoğlu'ndaki evine giren C.M., genç kadının ağzını kapattı. Daha sonra elleriyle boğazını sıkıp, bayılttı. Sonra da yerde baygın olarak yatan Deniz'e tecavüz etmeye başladı. Ardından masanın üzerinde bulunan cep telefonu ve odadaki klarneti alıp, kaçtı.
İNDİRİMLİ 45 YIL HAPİS
Ancak yakalandı. Hapsi boyladı. Değer Deniz'e yapılan otopside ise ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği raporlandı. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada C.M. 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verdiği cezaların hepsinde C.M.'nin suçu işlediği dönemde 17 yaşında olması sebebiyle üçte bir oranında indirim uyguladı. Yargıtay'a gönderilen dosya, geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yargıtay, Bakanlığın bu davadan haberdar edilmediğini belirtti. Dosya, İstanbul Adliyesi'ne geri gönderildi. Bakanlık, C.M. hakkında yapılan yargılamada indirim uygulanmamasını istedi. Kendisini savunamayacak durumda olan Deniz'e işkence uygulayarak canavarca hisle işlenen bu suçun ağırlığına yetmeyecek bir ceza olduğunu belirten Bakanlık, hapis cezasında uygulanan indirimlerin iptalini talep etti.
Dilek YAMAN
İNDİRİMLİ 45 YIL HAPİS
Ancak yakalandı. Hapsi boyladı. Değer Deniz'e yapılan otopside ise ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği raporlandı. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada C.M. 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verdiği cezaların hepsinde C.M.'nin suçu işlediği dönemde 17 yaşında olması sebebiyle üçte bir oranında indirim uyguladı. Yargıtay'a gönderilen dosya, geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yargıtay, Bakanlığın bu davadan haberdar edilmediğini belirtti. Dosya, İstanbul Adliyesi'ne geri gönderildi. Bakanlık, C.M. hakkında yapılan yargılamada indirim uygulanmamasını istedi. Kendisini savunamayacak durumda olan Deniz'e işkence uygulayarak canavarca hisle işlenen bu suçun ağırlığına yetmeyecek bir ceza olduğunu belirten Bakanlık, hapis cezasında uygulanan indirimlerin iptalini talep etti.
Dilek YAMAN
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