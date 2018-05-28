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244 yıllık : 103 bin Euro

244 yıllık şarap: 103 bin Euro
Fransa'da 1774 yılında üretilen , açık arttırmaya çıkarıldı. Kral 16. Louis döneminde üretilen 'nın Jura bölgesine özgü 244 yıllık sarı şarap, 103 bin 700 euroya alıcı buldu. Açık arttırmada aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 euroya satıldı. Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, "Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011'deki rekor 57 bin euroydu" açıklamasını yaptı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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