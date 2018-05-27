;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Terlikten ayakkabı
  2. Kanseri Ağladı!

ları

tarafından yapımı süren konutlara 200’e yakın yaptı. Bu yüzden çalışmalar sonlandırıldı. Karar takdirle karşılandı

TOKİ yuvaları
Adıyaman Çelikhan'da bir süre önce Başbakanlık Toplu Konut İdaresi () Başkanlığı tarafından 252 konutun yapımı için temel atıldı. Binaların yapımı sürerken B bloktaki çatı saçaklarının altına geçen hafta başında lar yaptı. Yaklaşık 200 kırlangıcın yuva yapıp yumurtlama dönemine girdiğini gören firma görevlileri, B bloktaki çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Kuşların yumurtlama dönemi olması nedeniyle ve yuvaların bozulmaması için inşaat çalışmasına ara verilmesi takdirle karşılandı. İnşaat Mühendisi Ramazan Taşpınar, kuşların yumurtlama döneminin ardından çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "B bloğumuzda hemen hemen hepsinde kırlangıç yuvası olduğu için şu anda inşaata geçici olarak ara verdik. İnşaat alanında da bu yuvalara zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar