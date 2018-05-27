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Proje yok vaat var

Proje yok vaat var
CHP, seçim beyannamesini dün Ankara'da JW Marriot Otel'de yapılan törenle kamuoyuna açıkladı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birlikte katıldı. Ancak CHP'nin seçim vaatleri boş çıktı! CHP'den, 24 Haziran seçimleri öncesi yine vatandaşa nereden ve nasıl karşılanacağı belli olmayan bol keseden vaatler geldi. Dev proje ve yatırımların yer almadığı seçim beyannamesinde ayrıca Türkiye'ye çağ atlatacak iddialı projeler yerine 2015 beyannamesinde yer alan vaatlerin revize edilerek sunulması da dikkat çekti.


Zafer ŞAHİN
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