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Korkunç

Korkunç kaza
Çöp aracına çarpan otomobil 3 kişiye mezar oldu. dün Arnavutköy'de meydana geldi. Yakup Yamaç'ın kullandığı otomobil, çöp aracına çarptı. Çevredekiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, araçta sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç ve komşuları İsmail Zelyurt'ın cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. 'ın 10 gün sonra çocuğu olacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Mustafa KAYA
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