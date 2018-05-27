Korkunç kaza

Çöp aracına çarpan otomobil 3 kişiye mezar oldu. Kaza dün İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Yakup Yamaç'ın kullandığı otomobil, çöp aracına çarptı. Çevredekiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, araçta sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç ve komşuları İsmail Zelyurt'ın cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. Yakup Yamaç'ın 10 gün sonra çocuğu olacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Mustafa KAYA
Mustafa KAYA
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