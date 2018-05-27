İslamiyet’i yayıyor

İsveç U-19 Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Ronja Andersson, tehditlere boyun eğmedi. Hristiyanlık'tan Müslümanlık'a geçti. "Verdiğim karar nedeniyle birçok kişi benden nefret etti. Ölüm tehditleri bile aldım. Hatta ailem bile saldırılara maruz kaldı" dedi. 19 yaşındaki kaleci şimdi de İslamiyet'i yaymak için çalıştığını söyledi. Andersson, "Benim bu seçimimden sonra pek çok kız bana sosyal medyadan İslam'a geçmek istediğini yazdı. Onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Çünkü yaptığım seçimden ötürü Müslüman olan Ronja, oruç tutup namaz kılıyor. gurur duyuyorum" dedi.
Müslüman olan Ronja, oruç tutup namaz kılıyor.
Müslüman olan Ronja, oruç tutup namaz kılıyor.
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