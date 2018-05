İki teker bir kıta

yapımcısı, geçtiğimiz yıllarda bisikletiyle'yi dolaştı. Daha sonra vites artırdı. Bu kez de iki tekerle, Afrika kıtasını dolaşma kararı aldı.'da'tan yola çıktı. Pedalları çevirip, ülke ülke dolaştı. Fantastik yolculukta yüzlerce insanla tanıştı. İlk kez gördüğü kişilerin evinde kaldı. Yemeklerinden tattı. Ve onlara "Hayallerinizi gerçekleştirmek için ne yapıyorsunuz?" sorusunu yönelterek yaşamlarının amaçlarını öğrenmeye çalıştı. Bu hikayelerden ve diyaloglardan belgesel oluşturan Söylemez, çektiği fotoğrafları ve videoları da zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştı. Neler yaptığını takipçilerine an be an anlattı. Paylaşımları büyük beğeni topladı. Kullanıcılar, 'Şahit olduğun olayları merakla izlemeyi bekliyoruz' şeklinde yorumlar yaptı. Afrika yolculuğunu beş yılda tamamlamayı planlayan Hasan Söylemez , "Her şey çok yavaş ilerliyor, tıpkı ağır çekim bir film gibi. Buradaki yaşam çok farklı. Her şeyi, her duyguyu tekrar hissediyorsunuz. Kendinize baskı yapmanıza gerek yok." dedi. Yolculuk sırasında özellikle köylerde mola verdiğini belirten Söylemez, "Guinea Bisseau'daki köy insanında farklı bir doğallık var. Tıpkı bir ağaç gibi tıpkı, bir toprak gibi. Yani o doğallık insanın ilişkilerine işliyor." diye konuştu.Söylemez, Afrikalı çocuklarla bol bol selfie çekiyor.Gezgin Hasan Söylemez, kıyıdan ilerliyor.