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Gelin bu oyunu birlikte bozalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lerinin ilk mitingini ’da yaptı. Milleti, dövizdeki kur oyununa el koymaya çağırdı...

Gelin bu oyunu birlikte bozalım
Yastığının altında doları-euro'su olan kardeşlerim, gidin paranızı TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi oylarınızla değişecek.

lobisi! Üzerimize boşuna yüklenmeyin. Avucunuzu yalayacaksınız. Ey finans sektörü, bunun bedelini ağır ödersiniz. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.

Avrupa'da terör örgütüne meydanları açanlar 'ye müsaade etmiyor. İsteseniz de istemeseniz de biz kazananacağız. size yetti. Dadaşlar size yeter de artar.

Çıkmış biri 'Ben araba üretmem', öbürü de kalkmış ''u yaptırmayacağım' diyor. 'da benim milletim kime 'Yürü' diyeceğini çok iyi biliyor.

NOTLAR...
Erdoğan, her de olduğu gibi bu kampanyanın startını da yine mitingiyle verdi.
Alana Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte geldi.
Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'a başarılar diledi.
Doğalgazda indirim müjdesi verdi.
Mitingi Danimarkalı gazeteciler de takip etti.
Erdoğan'ı onbinlerce vatandaş coşkuyla izledi.

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