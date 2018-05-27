Gelin bu oyunu birlikte bozalım

Yastığının altında doları-euro'su olan kardeşlerim, gidin paranızı TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi oylarınızla değişecek.
Faiz lobisi! Üzerimize boşuna yüklenmeyin. Avucunuzu yalayacaksınız. Ey finans sektörü, bunun bedelini ağır ödersiniz. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.
Avrupa'da terör örgütüne meydanları açanlar AK Parti'ye müsaade etmiyor. İsteseniz de istemeseniz de biz kazananacağız. Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter de artar.
Çıkmış biri 'Ben araba üretmem', öbürü de kalkmış 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım' diyor. 24 Haziran'da benim milletim kime 'Yürü' diyeceğini çok iyi biliyor.
NOTLAR...
Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu kampanyanın startını da yine Erzurum mitingiyle verdi.
Alana Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte geldi.
Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'a başarılar diledi.
Doğalgazda indirim müjdesi verdi.
Mitingi Danimarkalı gazeteciler de takip etti.
Erdoğan'ı onbinlerce vatandaş coşkuyla izledi.
Faiz lobisi! Üzerimize boşuna yüklenmeyin. Avucunuzu yalayacaksınız. Ey finans sektörü, bunun bedelini ağır ödersiniz. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.
Avrupa'da terör örgütüne meydanları açanlar AK Parti'ye müsaade etmiyor. İsteseniz de istemeseniz de biz kazananacağız. Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter de artar.
Çıkmış biri 'Ben araba üretmem', öbürü de kalkmış 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım' diyor. 24 Haziran'da benim milletim kime 'Yürü' diyeceğini çok iyi biliyor.
NOTLAR...
Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu kampanyanın startını da yine Erzurum mitingiyle verdi.
Alana Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte geldi.
Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'a başarılar diledi.
Doğalgazda indirim müjdesi verdi.
Mitingi Danimarkalı gazeteciler de takip etti.
Erdoğan'ı onbinlerce vatandaş coşkuyla izledi.
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