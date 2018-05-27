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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizleri saygı ile selamlıyorum. Isparta'nın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Muhteşem bir kalabalık bizi burada selamladılar. Bizi coşkuyla karşılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bereketi ile sofralarımızı şenlendiren Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Maşallah Isparta bugün bambaşka. Bu meydanda hükümetine, geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da Vakit Türkiye Vaktidir diyen bir Isparta görüyorum.

24 HAZİRAN'DA REKORLARA İMZA ATIYOR MUYUZ

24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye'nin önünü açıyor muyuz? 16 Nisan'da olduğu gibi 24 Haziran'da da rekorlara imza atıyor muyuz?



16 YILDA PEK ÇOK REKORA İMZA ATTIK

Bilmeyenlere, bildiklerinizi anlatacaksınız. 24 Haziran akşamı ülkemiz önünde açılan yeni ufukları hep birlikte kutlayacağız inşallah. 16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. 16 yıldır gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak şimdi de aynı heyecanı yaşıyoruz. Sizlerin de desteği ile Türkiye geride kalan 16 yılda pek çok rekora imza attı. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde büyük reformlara imza attık.



AFRİN'DE 4480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü örgütünden FETÖ'süne, dışarıdan gelen onlarca saldırıya rağmen birlik ve beraberlikten taviz vermedik. Afrin'de son olarak geldiğimiz noktada 4480 teröristi eksiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik, yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmedimiz orada, güvenlik korucularımız orada. Ayrı gayri yok.



KURLA BİZİ VURAMAZSINIZ

Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurtiçi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız.

BUNLARA KALSA BUNLAR YAPILMAZDI

Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz.

NE HADDİNE

Diyor ki, 'Erdoğan 3. Köprüyü yapmış. Ben de gelirim 4. yaparım' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptırmam diyorsun, bunu yaptırırım diyorsun. Her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Geldiğimizde Türkiye G20'de miydi, şimdi G20'de. Bunlar konuşuluyor.

GEL ÖRNEK GÖR

Afrika'dan Suriye'ye yüz milyonlarca kardeşimiz ülkemizin başarıları kendi başarıları olarak anlatıyor. Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Cebinde paran var mı?' Şehir hastanesiyle dünyaya nizam verdik. Gel örnek gör. Biz buyuz. Biz yapacağımızı vadederiz. Onun için halkımız bize güveniyor.

'GEL MUHARREM GEL' DİYOR

Şimdi, genel başkanla aday zıtlaştılar. Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin, beş girdin kaybettin. Görevlendirme yaparken 'Gel Muharrem gel' diyor. 24 Haziran bunlara hadlerini bildirme günü olacaktır.

YIKMAYI, DURDURMAYI SİYASET YAPMAK ZANNEDİYORLAR

Muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar. Tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatıyorlar. Yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan muhalefet vardır? Türkiye'nin prestij projelerine kafayı takan muhalefete bu memleket emanet edilir mi? FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere avukatlık edenlere Türkiye emanet edilir mi? Hedefi, vizyonu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Bizim siyasetimiz Türkiye'yi asırlardır hayalini kurduğu hedeflere ulaştırma siyasetidir. Biz yıkmaktan değil, yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz.