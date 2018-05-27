Erzurum dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'dan verdi. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yüzbinlerce kişiye seslenen Erdoğan şunları söyledi:
AVRUPA'YA SERT TEPKİ: Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter.
KORUCULARA MÜJDE: Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz.
O BİSİKLETE BİNSİN: Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. 24 Haziran'da aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor.
DOĞALGAZ: Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. İndirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.
TL'YE ÇEVİRİN: Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.
DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ: 7.4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un değil, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.
OYLARIN NAMUSU SİZE AİT
Erdoğan, İstanbul'da emniyet mensuplarına verilen iftar yemeğinde ek göstergenin 3 bin 600'e çıkarılacağını söyledi: Böylece üniversite mezunu polislerimiz emekli olduklarında maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz. Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.
AVRUPA'YA SERT TEPKİ: Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter.
KORUCULARA MÜJDE: Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz.
O BİSİKLETE BİNSİN: Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. 24 Haziran'da aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor.
DOĞALGAZ: Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. İndirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.
TL'YE ÇEVİRİN: Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.
DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ: 7.4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un değil, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.
OYLARIN NAMUSU SİZE AİT
Erdoğan, İstanbul'da emniyet mensuplarına verilen iftar yemeğinde ek göstergenin 3 bin 600'e çıkarılacağını söyledi: Böylece üniversite mezunu polislerimiz emekli olduklarında maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz. Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.
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