Sistemleri deşifre oldu

FETÖ'nün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yapan D.Ş., hapse gönderildi. Örgütün haberleşme için "ölü mektup posta kutusu" anlamına gelen "Dead Latter Post Box" sistemini kullandığını itiraf etti. Mahrem imamların özel posta kutularına talimat içerikli mektuplar bırakarak haberleştiklerini belirtti.
Yükse l TEMEL
Yükse l TEMEL
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