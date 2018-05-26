Karşı grubu

24 Haziran'a sayılı günler kala seçim kampanyası hız kazandı. AK Parti, 146 dev projeyi hayata geçireceğini vurguladı. Muhalefet de neleri yapmayacağını sıraladı.
Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adayları ise bir ilke imza attı! İlk iş olarak, inşaatı süren yatırımları durduracaklarını açıkladı. Millet bu işe şaştı kaldı.
Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adayları ise bir ilke imza attı! İlk iş olarak, inşaatı süren yatırımları durduracaklarını açıkladı. Millet bu işe şaştı kaldı.
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