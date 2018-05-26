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Karşı grubu

, öncesi vaat yarışına girdi. Cumhurbaşkanı adayları ise daha ileriye gitti. ’ye çağ atlatan projeleri durduracağını ilan etti.

Karşı grubu
24 Haziran'a sayılı günler kala kampanyası hız kazandı. AK Parti, 146 dev projeyi hayata geçireceğini vurguladı. de neleri yapmayacağını sıraladı.

Erdoğan dışındaki cumhurbaşkanı adayları ise bir ilke imza attı! İlk iş olarak, inşaatı süren yatırımları durduracaklarını açıkladı. Millet bu işe şaştı kaldı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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