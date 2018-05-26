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İşte 'nin vaatleri

Genel Başkanı , 24 Haziran erken genel leri öncesi partisinin seçim beyannamesini açıklayacak. MHP'nin beyannamesinde ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete varana kadar birçok madde bulunuyor.

İşte MHPnin seçim vaatleri

'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili i için seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacak.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI
MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaatlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"
Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:22
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