Bikinili fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan genç kız sinir krizi geçirdi. Olay dün Muğla Bodrum'da meydana geldi. Lise öğrencisi Ö.D. (15), geçen hafta sonu erkek arkadaşıyla mavi tura gitti. Genç adam, sevgilisinin bikinili fotoğraflarını Facebook'tan paylaştı. Okulda tartışan ikili ayrıldı. Sınıftan koşarak çıkan Ö.D. sahile gitti, intihar edeceğini söyledi. Sinir krizi geçiren Ö.D.'yi arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Durum ailesine bildirildi. Sakinleştirici iğne yapılan Ö.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sınıf arkadaşı S.E., "Arkadaşımız erkek arkadaşının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasının ardından bunalıma girdi, çünkü çok zor durumda kalmıştı. Kaldırmasını istediğinde ise erkek arkadaşı hakaretler edip, olumsuz yanıt verdi. İntihar edeceğini söyledi. Bir saat dil dökmemize rağmen kendisini ikna edemedik. Bunun üzerine ambulans çağırıp, durumu ailesine bildirmek durumunda kaldık" diye konuştu.