Evlilik nedeniyle istifada 12 ay sınırı var

'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Ancak sizin durumunuz biraz farklı.İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır.Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.benzer sorularla karşılaşıyoruz. Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler, kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Trafik kazalarından doğan bu tazminat bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasının sigortacısı tarafından üstlenilmiştir.Trafik sigortaları üçüncü kişiye verilen zararları karşılayan bir sigorta çeşidi olduğundan, trafik kazasında kusurlu olan tarafın ve limiti ile sınırlı olarak onun trafik sigortasının destekten yoksun kalma tazminatını ödemesi gerekmektedir. Bu tazminat aktüeryal hesaplama yöntemi ile vefat edenin (desteğin) kazancı, yaşı, destek görenlerin ise destek miktarı, eğitim durumları yaşları gibi kriterlere göre hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için vefat edenin tam kusurlu olmaması gerekir.2017 yılının Mayıs ayına dek, sürücünün kusuru olsa da desteğinden yoksun kalanların bir kusuru bulunmadığından tazminat ödenmesine karar veriliyordu. 2017 yılının Mayıs ayında Yargıtay 17. Dairesi'nin vermiş olduğu kararda vefat eden tam kusurlu sürücünün yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenmeyeceği karara bağlanmıştır.Destekten yoksun kalma tazminatı için zaman aşımı süresi 10 yıldır. Yani sorunuza dönersek, 6 yıl önceki trafik kazası nedeniyle babanız tam kusurlu değilse sizin ve babanızın destek olduğu yakınlarının bir tazminat alma hakkı doğmuş olabilir.Fakat, size telefon yoluyla ulaşarak bu tazminatı alabileceğini söyleyen ve sizden vekaletname talep eden kişilere güvenmemenizi, bu konu nedeniyle daha önce birçok mağduriyetin yaşandığını, bu konuda uzmanlığı olan bir avukatla yol almanızın çok daha sağlıklı olduğunu belirtmek isterim.size kim söyledi bilemiyorum ama yanlış yönlendirme olduğu kesin.Kanunumuzda böyle bir durum yok. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir.Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Çocuğu göstermemek, kaçırmak, karşı tarafla ilgili doldurmak, annen/baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.