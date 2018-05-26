Efsane geri döndü!

Türkiye günlerce Çorum'da mezarlıkta gece saatlerinde görülen gizemli kıza kilitledi. Meraklı vatandaşlar bölgeye akın etti, olayı eğlence haline getirdi. Ailesine teslim edilen kız, dün yine aynı yerdeydi. Bu sefer kaçamadı. Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Polis hareket geçti. Aramalar sonuçsuz kaldı.
BÖLGEYE AKIN ETTİLER
Olayın duyulmasının ardından 'gizemli kız', ülkenin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Genç kızı yakalayabilmek için Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa gitti. Seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgah kurdu. Gizemli kızın, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacağı yönünde fikirler ortaya atıldı. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" şeklinde açıklama yaptı. Polis ekipleri, genç kızın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. İsmi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Tedavisinin ardından yakınlarını teslim edildi. Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece 'gizemli kız'ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, "AğabeY bırakın beni, gideyim" diyen kız, bölgeden uzaklaştırıldı. Ruhsal sorunları olan genç kızın zama0n zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa gelip, mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağladığı öne sürüldü.
YOL KENARINDA VE AYDINLIK
Gizemli genç kızın, Fatma Çiftçi'nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması olduğu öğrenildi
BÖLGEYE AKIN ETTİLER
Olayın duyulmasının ardından 'gizemli kız', ülkenin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Genç kızı yakalayabilmek için Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa gitti. Seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgah kurdu. Gizemli kızın, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacağı yönünde fikirler ortaya atıldı. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" şeklinde açıklama yaptı. Polis ekipleri, genç kızın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. İsmi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Tedavisinin ardından yakınlarını teslim edildi. Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece 'gizemli kız'ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, "AğabeY bırakın beni, gideyim" diyen kız, bölgeden uzaklaştırıldı. Ruhsal sorunları olan genç kızın zama0n zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa gelip, mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağladığı öne sürüldü.
YOL KENARINDA VE AYDINLIK
Gizemli genç kızın, Fatma Çiftçi'nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması olduğu öğrenildi
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