Doldur-boşalt dehşeti

Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Selin Buse Balcı (21), akrabaları Hayati Darıcı'nın (45) evine ziyarete gitti. Bu sırada Darıcı'nın kızının ayrıldığı nişanlısının eve gelmesi üzerine tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba kızının eski nişanlısı korkutmak amacıyla evin dışına havaya 1 el ateş açtıktan sonra eve döndü.



SIRTINDAN VURULDU

Darıcı, odada doldur boşalt yaptığı sırada tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan baldızının kızı Selin Buse Balcı'nın sırtına isabet etti. Darıcı, ağır yaralanan Balcı'yı çağırdığı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.