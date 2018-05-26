;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Okuyun da öğrenin!..

Doldur-boşalt dehşeti

Kızının eski nişanlısını korkutmak için havaya ateş açan adam, eve girip doldurboşalt yap mak istedi. Ancak misafirliğe gelen baldızının kızı Selin Buse Balcı’yı vurarak, ölümüne neden oldu

Doldur-boşalt dehşeti
Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Selin Buse Balcı (21), akrabaları Hayati Darıcı'nın (45) evine ziyarete gitti. Bu sırada Darıcı'nın kızının ayrıldığı nişanlısının eve gelmesi üzerine tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba kızının eski nişanlısı korkutmak amacıyla evin dışına havaya 1 el ateş açtıktan sonra eve döndü.

SIRTINDAN VURULDU
Darıcı, odada doldur boşalt yaptığı sırada tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan baldızının kızı Selin Buse Balcı'nın sırtına isabet etti. Darıcı, ağır yaralanan Balcı'yı çağırdığı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.
Etiketler: ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar