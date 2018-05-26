Ankesörden kripto çıktı

ADANA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 3 yarbay, bir yüzbaşı, 3 binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 16 astsubay olmak üzere toplam 26 muvazzaf asker gözaltına alındı. 'Kripto FETÖ'cü askerler'in, Adana'da 2 bin ankesörlü telefonun incelenip, 'ardışık arama sistemi'ne göre deşifre edildiği ortaya çıktı. Zanlıların, 'uyuyan hücre' olarak ordu içinde görev bekledikleri öne sürüldü.
Murat KARAMAN
Murat KARAMAN
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