Yuvaya dönüş!

Ünlü şarkıcı Kibariye, 19 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın Lübnanlı bir kadınla ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Kadının hamile olduğu yönündeki iddialara rağmen, kocasını boşamayacağını söyledi. Takvim'in sorularını cevaplayan Kibariye, "Ben bu yuvayı 20 yılda kurdum. Birgül adında 16 yaşında bir kızımız var. Ben akıllı ve harbi kadınım. Ben onun bunun şeyi için, 20 yıllık eşimi boşamam. Hem ben bu konuda erkeklere kabahat bulmuyorum. Kadınlar biraz hareketlerini düzeltsinler. Borcumuzun olduğu doğru. Hem o rakamları da çok abartmışlar. Para kazanılır ve kaybedilir. Önemli olan yuvayı yıkmamak. Bu yuvayı koruyacağım" dedi. Kibariye'nin eşi Ali'nin, Lübnanlı bir kadınla ilişki yaşadığı, Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği ve 10 milyon lira borcu olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddia ile yıkılan Kibariye'nin, önce eşine aldığı lüks Ferrari aracına haciz geldi. Ardından Bodrum'daki 3 milyon euroluk evin 800 bin liralık borcu için haciz kararı alındı.
(KIZIM BİRGÜL İÇİN SİNEYE ÇEKTİM)
MEVLÜT YÜKSEL
(KIZIM BİRGÜL İÇİN SİNEYE ÇEKTİM)
MEVLÜT YÜKSEL
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