Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk: Yeni dönemi güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargıyla da demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturuyoruz. Yeni dönemde TBMM'yi daha güçlü konuma taşımaya kararlıyız. Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk.
3 Y ile mücadele: 24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerine hukuki statü sağlayacağız. 3 Y ile mücadele söz vermiştik. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyi sürdüreceğiz.
Dünya beşten büyük: Dış politikada hakkaniyetli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Boşuna "One minute", "Dünya 5'ten büyüktür" demedik. AB ile kazankazan esasına göre süreci işleteceğiz.
Terörle mücadeleye devam: Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için tedbirleri almaya devam edeceğiz.
Yaparsa AK Parti yapar: 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu İstanbul'da milletimize açıkladık. Bugün güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla beyannamemizi "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz.
Güçlü Meclis, güçlü hükümet: Yeni dönemi güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargı ile de tarafsız yargı ile de demokrasiyi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz.
İstanbul Londra ile yarışacak: Önümüzdeki dönem "Dünyayla Yarışan Ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler" inşa edilecek. İstanbul ile Londra, Pekin ile Ankara, Antalya ile Barcelona yarışacak.
YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKARIZ
İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.
ERDOĞAN ONAYLADI CEZALAR AZALIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk: Yeni dönemi güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargıyla da demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturuyoruz. Yeni dönemde TBMM'yi daha güçlü konuma taşımaya kararlıyız. Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk.
3 Y ile mücadele: 24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerine hukuki statü sağlayacağız. 3 Y ile mücadele söz vermiştik. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyi sürdüreceğiz.
Dünya beşten büyük: Dış politikada hakkaniyetli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Boşuna "One minute", "Dünya 5'ten büyüktür" demedik. AB ile kazankazan esasına göre süreci işleteceğiz.
Terörle mücadeleye devam: Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için tedbirleri almaya devam edeceğiz.
Yaparsa AK Parti yapar: 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu İstanbul'da milletimize açıkladık. Bugün güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla beyannamemizi "Yaparsa yine AK Parti yapar" diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz.
Güçlü Meclis, güçlü hükümet: Yeni dönemi güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargı ile de tarafsız yargı ile de demokrasiyi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz.
İstanbul Londra ile yarışacak: Önümüzdeki dönem "Dünyayla Yarışan Ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler" inşa edilecek. İstanbul ile Londra, Pekin ile Ankara, Antalya ile Barcelona yarışacak.
YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKARIZ
İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.
ERDOĞAN ONAYLADI CEZALAR AZALIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
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