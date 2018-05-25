Trendeki hırsızlık

Hindistan'ın dünkü gazetelerinde yer alan habere göre, trenlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle genişletilen güvenlik önlemleri kapsamında kurulan Demiryolları Polisi departmanı, son 1 yılda 6 bin 603 hırsız yakaladı. Operasyonlar sonrasında hırsızlardan geri alınan çalıntı eşyaların değerinin 428 bin dolar olduğu kaydedildi. Hırsızların, trenlerdeki teknik malzemeleri, tuvaletlerin tavanındaki havalandırma pervanelerini, musluk, ayna, güneş paneli, anahtar, pil ve kabloları çaldığı belirtildi. Trenlerde hırsızlık vakalarının geçen yıla göre bin kişi arttığı yazıldı.