ABD Başkanı Donald Trump oldukça sıkı bir Twitter kullanıcısı. Trump pek çok konudaki fikrini başkan olmadan önce de kullandığı kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaşırken iki iPhone kullandığı ortaya çıktı. Beyaz Saray ve Gizli Servis'in defalarca uyarmasına rağmen iPhone'dan vazgeçmeyen Trump'ın güvenliğini riske attığı belirtildi. Beyaz Saray yetkilisi, "Trump hali hazırda iki iPhone kullanıyor. Bu iPhone'lardan biriyle telefon görüşmelerini gerçekleştiren ABD Başkanı, diğerinden de sosyal medyayı kullanıyor. Bu durum, kamera veya mikrofondan birine sızılabilmesi durumunda ABD Başkanı'nın hareketlerinin takip edilebilmesinin önünü açıyor. Trump defalarca yapılan uyarıyı ciddiye almadı" dedi. Trump'ın selefi Barack Obama, uzun süre BlackBerry kullandıktan sonra görev süresinin son yılında iPhone'a geçiş yapmıştı. Ancak onun kamerasının ve GPS'inin çıkartıldığı biliniyordu.
iPhone uyarısı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ı son kez uyardı... iPhone kullanmasının büyük risk olduğunu belirten Beyaz Saray, “Trump kuralları çiğniyor ve güvenliğini riske atıyor” dedi...
Etiketler: donald trump , iPhone , Kuzey Kore , ABD , gizli servis , Beyaz Saray
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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