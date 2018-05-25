Güçlü Türkiye

"Vakit Türkiye vaktidir" diyerek yola çıkıyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.
TBMM'de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Şahsım ve milletvekili adaylarımız el ele vereceğiz. İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız.
YENİ YOL HARİTASI
Cemevlerine hukuki statü sağlanacak.
Yasakçı zihniyetle mücadele sürecek.
Tüm okullar tam gün eğitime geçecek.
Polis, öğretmen ve hemşirelerin emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılacak.
Şehirler de millet bahçeleri kurulacak.
Yassıada, Demokrasi Adası olacak.
Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz.
AB sürecini işletmekten vazgeçmeyeceğiz.
Rusya ile ilişkileri daha da geliştireceğiz.
TBMM'de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Şahsım ve milletvekili adaylarımız el ele vereceğiz. İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız.
YENİ YOL HARİTASI
Cemevlerine hukuki statü sağlanacak.
Yasakçı zihniyetle mücadele sürecek.
Tüm okullar tam gün eğitime geçecek.
Polis, öğretmen ve hemşirelerin emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılacak.
Şehirler de millet bahçeleri kurulacak.
Yassıada, Demokrasi Adası olacak.
Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz.
AB sürecini işletmekten vazgeçmeyeceğiz.
Rusya ile ilişkileri daha da geliştireceğiz.
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