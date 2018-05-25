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Güçlü

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan, beyannamesini ilan etti. seçimleri için de hedef gösterdi...

Güçlü Türkiye
"Vakit vaktidir" diyerek yola çıkıyoruz. 'da Cumhurbaşkanlığı ini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.

'de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Şahsım ve milletvekili adaylarımız el ele vereceğiz. İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız.

YENİ YOL HARİTASI
Cemevlerine hukuki statü sağlanacak.
Yasakçı zihniyetle mücadele sürecek.
Tüm okullar tam gün eğitime geçecek.
Polis, öğretmen ve hemşirelerin emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılacak.
Şehirler de millet bahçeleri kurulacak.
Yassıada, Demokrasi Adası olacak.
Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz.
sürecini işletmekten vazgeçmeyeceğiz.
ile ilişkileri daha da geliştireceğiz.
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