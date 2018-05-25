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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yuvaya dönüş!
  2. 2001’deki senaryo

Bedelli şu anda yok

Bedelli şu anda yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir TV kanalında gündemi değerlendirdi. Seçimin ilk turda biteceğini söyledi. Ardından le ilgili olarak şunları söyledi: "Terörle mücadele yapılırken, Afrin Operasyonu belli aşamalarda sürerken, sınır güvenliği ve diğer konular devam ederken şu anda gündemimizde böyle bir şey yok."
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