Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir TV kanalında gündemi değerlendirdi. Seçimin ilk turda biteceğini söyledi. Ardından bedelli askerlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Terörle mücadele yapılırken, Afrin Operasyonu belli aşamalarda sürerken, sınır güvenliği ve diğer konular devam ederken şu anda gündemimizde böyle bir şey yok."
Bedelli şu anda yok
Etiketler: Ibrahim Kalın , Bedelli askerlik
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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