;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Atak'ta imzalar atıldı

ABD heyeti Münbiç için Ankara'da

Dışişleri Bakanlığı'nda ABD heyeti ile kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıyla ilgili konuşan Dışişleri Sözcüsü, "Ana gündem maddesi Münbiç" dedi.

ABD heyeti Ankarada

Türkiye-ABD arasında Suriye için kurulan çalışma grubu ikinci toplantısını bugün Türkiye'de yapıyor. Bu kapsamda ABD heyeti, Ankara'ya geldi. Dışişleri Sözcüsü toplantıyla ilgili, "Ana gündem maddesi Münbiç." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da Washington'da bir araya gelecek.

Detaylar geliyor...

  • 25 Mayıs 2018, Cuma 11:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar