ABD heyeti Münbiç için Ankara'da

Türkiye-ABD arasında Suriye için kurulan çalışma grubu ikinci toplantısını bugün Türkiye'de yapıyor. Bu kapsamda ABD heyeti, Ankara'ya geldi. Dışişleri Sözcüsü toplantıyla ilgili, "Ana gündem maddesi Münbiç." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da Washington'da bir araya gelecek.



Detaylar geliyor...