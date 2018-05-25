Türkiye-ABD arasında Suriye için kurulan çalışma grubu ikinci toplantısını bugün Türkiye'de yapıyor. Bu kapsamda ABD heyeti, Ankara'ya geldi. Dışişleri Sözcüsü toplantıyla ilgili, "Ana gündem maddesi Münbiç." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da Washington'da bir araya gelecek.
Detaylar geliyor...
ABD heyeti Münbiç için Ankara'da
Dışişleri Bakanlığı'nda ABD heyeti ile kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıyla ilgili konuşan Dışişleri Sözcüsü, "Ana gündem maddesi Münbiç" dedi.
Türkiye-ABD arasında Suriye için kurulan çalışma grubu ikinci toplantısını bugün Türkiye'de yapıyor. Bu kapsamda ABD heyeti, Ankara'ya geldi. Dışişleri Sözcüsü toplantıyla ilgili, "Ana gündem maddesi Münbiç." dedi.
- Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü
- YSK'dan o iki partiye 30 Mayıs'a kadar süre
- AÖF sınav giriş belgesi sorgulama! Açıköğretim Fakültesi final sınavı giriş yerleri öğren!
- Ramazan tatili kaç gün olacak? Bakan açıkladı...
- Muharrem İnce, Batı'nın 'Erdoğan' hesabını açık etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.