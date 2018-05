25 bin 500 polis adayı alınacak! Polis olma şartları nelerdir ? 2018 yılında güncel Polislik şartları

Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim MerkeziMüdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek YüksekOkullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak.

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

EMNİYETE TAZE KAN

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı.

Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?



*2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

*2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Baş Komiser için, 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

Polis Memuru için de, 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR ? 2018 YILINDA GÜNCEL POLİSLİK ŞARTLARI

Bayanlar 163 cm. erkekler 168 cm. den kısa boylu olmamalıdır.

Beden kitle endeksi, 18 ( dahil ) ile 27 ( dahil ) arasında bulunmalıdır.

Sağlık açısından gerekli şartları yerine getirmeli ve herhangi bir engeli bulunmamalıdır.

Öz geçmişinde fuhuş, genel ev yani tek başına fuhuş yapılan herhangi bir yerde bulunma veya bekçilik görevinde yer almamış olmalıdır.

Kasten işlenen yaralama taciz davası veya para yaptırımı almış bir suçu bulunmamalıdır.

Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamalıdır. ( Adli Para Cezası dahildir. )

Devam etmekte olan bir davası bulunmamalıdır.

Eğitim – Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üyeliği bulunmamalıdır.

Alkol , uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamalıdır.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmalıdır.

Askerlik ile ilişkisi bulunmamalıdır.Askerliğini yapmış olmalıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak , şartları aranır .

Herhangi bir sebepten dolayı Polis Meslek Yüksek okulundan (PMYO) çıkmış veya çıkarılmamış olmalıdır.

Polis nasıl olunur ? Polis olma şartları nelerdir?

Polis olmak için 2 çeşit başvuru vardır. Yeni iç güvenlik paketi ile yaş sınırı 30 yaşa çekilmiştir.

1. Polis okulu mezunu adaylar sınav yükümlülüğü olmadan direkt polis olup atanabilmektedirler.

2. Polis okulu mezunu olmayan adaylar KPSS sınavına girerek ilgili fiziki yeterlilik testlerinden geçtikten sonra polis birimlerine atanabilmektedirler.

Polis olmak , kendini vatana millete adamaktır bir nevi , her an değişebilen ülke durumu , eylemler , terör ve örgüt propagandaları ile polislerimiz her an ölümle burun buruna gelebilmektedir. Bu zorlu mesleğe adım atmak isteyen genç nesillerin bu konuyu iyi düşünüp karar vermesi gerekmektedir. Polisler halk arasında çok saygın olmakla beraber , iyi bir maaş ve yükselme olanakları olan kişilerdir. Şimdi polislik şartlarını inceleyelim.