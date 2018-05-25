2001’deki senaryo

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyledi. Ani yükselen döviz kuruyla ilgili "ekonomiye operasyon" değerlendirmesi yapan Bahçeli "Küresel bir olgu ekonomik anlamda sıkıntı yaşatmayı amaçlıyor. Erdoğan'a husumeti geliştirmek noktasında bir çaba var" diye konuştu. 2001'deki kriz senaryosunun aynısının oynandığını söyleyen Bahçeli Alaattin Çakıcı ziyaretiyle ilgili ise "Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil canım. Beş tane siyasi parti kuyruk oldu, onu dışarı çıkarmak için gayret gösteriyorlar. Biz Alaaddin Bey ile beraber kader kurbanlarını da gündeme getiriyoruz" diyerek af çağrısını da yineledi.
Selçuk ADIGÜZEL
Selçuk ADIGÜZEL
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