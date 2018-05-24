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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ihlallerine ilişkin paza cezalarına indirim içeren kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.

Erdoğan onayladı: Yüzde 60 azalıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 22:32
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