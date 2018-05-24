İstanbul'da işadamı K.B. (48), 1 yıl önce sevgilisi Özbekistanlı Odına M.'den (40) ayrıldı. İşadamının evinin anahtarı ise eski sevgilide kaldı. Odına M., Mayıs 2017'de anahtarla eski sevgilisi K.B.'nin evinin kapısını açtı. Eve giren M., sevgilisini başka bir kadınla görünce hemen cep telefonuna sarıldı. K.B.'nin müstehcen görüntülerini gizlice çektikten sonra evden ayrıldı. Odına M. görüntülerle eski sevgilisine şantaj yaparak para istemeye başladı. K.B. de zaman zaman ödeme yaptı. Ancak K.B., Odına M. daha fazla para isteyince soluğu karakolda aldı. Polisin isteği üzerine K.B., kendisine şantaj yapan eski sevgilisiyle Mecidiyeköy'deki bir kafede buluşma ayarladı. İşadamı, kafeye gelen şantajcıya para verirken operasyon düğmesine basıldı. Odına M. paraları aldığı sırada gözaltına alındı. Özbekistanlı kadın, "Bana 500 dolar borcu vardı, ben kendi paramı istedim" diye savunma yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şantaja suçüstü
Özbekistanlı Odına M., ayrıldığı sevgilisini başka bir kadınla yakaladı. Çektiği görüntülerle işadamına şantaj yapıp para kopartmaya çalıştı. Şantajcı, bir kafede suçüstü yakalandı
Etiketler: Özbekistanlı Odına , eski sevgili
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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