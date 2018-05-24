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Saddam’ın ı otel oluyor

Saddam’ın yatı otel oluyor
Irak'n idam edilen devrik lideri 'in 17 odalı ve 82 metrelik ı Basrah Breeze, rehberlik turları içinkullanılacak. Başkanlık suitinin de olduğu yatta, ipek perdeden altın kaplama banyoya, özel berber koltuğuna kadar birçok lüks detay bulunuyor. Hükümeti'nin, 30 milyon dolara satmak istediği yata, alıcı çıkmamıştı. Son 2 yıldır Basra Üniversitesi'ne hizmet veren yatta, su altı çalışmaları yapan araştırmacılar kalıyordu. Şimdi bu süper yat, otel olarak hizmet verecek, Basra Körfezi'nde turlara çıkacak.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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