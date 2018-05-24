Irak'n idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in 17 odalı ve 82 metrelik yatı Basrah Breeze, rehberlik turları içinkullanılacak. Başkanlık suitinin de olduğu yatta, ipek perdeden altın kaplama banyoya, özel berber koltuğuna kadar birçok lüks detay bulunuyor. Irak Hükümeti'nin, 30 milyon dolara satmak istediği yata, alıcı çıkmamıştı. Son 2 yıldır Basra Üniversitesi'ne hizmet veren yatta, su altı çalışmaları yapan araştırmacılar kalıyordu. Şimdi bu süper yat, otel olarak hizmet verecek, Basra Körfezi'nde turlara çıkacak.
Saddam’ın yatı otel oluyor
Etiketler: saddam hüseyin , Irak , Yat
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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