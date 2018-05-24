Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde! Ek gösterge nedir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.

360 sayfalık beyannameyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız." dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.



