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Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde! Ek gösterge nedir?

, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek gösterge 3 bin 600'e çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğandan kamu çalışanlarına müjde! Ek gösterge nedir?

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.

360 sayfalık beyannameyi açıklayan , "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız." dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 16:10
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