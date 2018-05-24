Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam sürpriz bir şekilde Ankara'daki Sargın ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Horasan Erenleri'nin torunlarından olan Hüseyin Cahit Sargın (90) ve Kadriye Sargın'ın (86) evinde iftar açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftardan sonra akşam namazında da müezzinlik yaptı. Evin en büyük oğlu Fehmi Sargın, Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaktan onur duyduklarını açıkladı.
BAĞLUM'UN KÖYÜNDE...
"Herkese nasip olmaz, kimi uzaktan bile görmek ister Cumhurbaşkanımız'ı, göremez. Biz birlikte yedik, içtik. Daha sonra da beraber namaza durduk. Allah ondan razı olsun" dedi. Kadriye Sargın ise Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Menderes'ten sonra dünya lideri. İlk defa bu kadar dik duran bir dünya liderimiz oldu. En sevdiğim yönü dik duruşu, gerisi hikâye. Ben bu oğlumu pek bir seviyorum. Bizi Külliye'ye de davet etti" şeklinde konuştu. Hüseyin Cahit Sargın da "Karşımda görünce çok heyecanlandım, çok sevindim. Geldi aşımıza ortak oldu. Arkasından yemek duasını da yaptı. Bugün bu köprüler, hastaneler, üniversiteler, yollar... Bugün Amerikan liderlerinin karşısında el pençe divan duran lider değil, İslam ülkelerini bir yana bırak, dünya lideri olabilecek bir lider. Böyle bir lider çıkmamıştır. Hiçbir lider de gelip de Bağlum'un bir köyünde bizimle yer sofrasına oturmaz."
Betil BAŞ
BAĞLUM'UN KÖYÜNDE...
"Herkese nasip olmaz, kimi uzaktan bile görmek ister Cumhurbaşkanımız'ı, göremez. Biz birlikte yedik, içtik. Daha sonra da beraber namaza durduk. Allah ondan razı olsun" dedi. Kadriye Sargın ise Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Menderes'ten sonra dünya lideri. İlk defa bu kadar dik duran bir dünya liderimiz oldu. En sevdiğim yönü dik duruşu, gerisi hikâye. Ben bu oğlumu pek bir seviyorum. Bizi Külliye'ye de davet etti" şeklinde konuştu. Hüseyin Cahit Sargın da "Karşımda görünce çok heyecanlandım, çok sevindim. Geldi aşımıza ortak oldu. Arkasından yemek duasını da yaptı. Bugün bu köprüler, hastaneler, üniversiteler, yollar... Bugün Amerikan liderlerinin karşısında el pençe divan duran lider değil, İslam ülkelerini bir yana bırak, dünya lideri olabilecek bir lider. Böyle bir lider çıkmamıştır. Hiçbir lider de gelip de Bağlum'un bir köyünde bizimle yer sofrasına oturmaz."
Betil BAŞ
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