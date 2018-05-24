AK Parti seçim beyannamesini açıklanıyor

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona alınıyor.

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VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu.

Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim beyannamesini açıklamak ve milletvekili adaylarını tanıtmak için milletin huzuruna çıkacaklarını dile getirerek yeni seçim müziklerinin de tanıtılacağını söyledi.

146 DEV PROJE DUYURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanması bekleniyor.

"BEYANNAMEYİ TÜM VATANDAŞLARIMIZA ANLATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TRT ortak yayınında, "Beyannamemiz içerisinde ne var ne yok bekleyen tüm halkıma, tüm vatandaşlarıma anlatacağım, duyuracağım." dedi.

BBP'DEN ADAYLAR DA TOPLANTIYA KATILACAK

BBP'den muvafakat alarak AK Parti listesinde aday gösterilen isimler de aday tanıtım toplantısına katılacak. MHP'den de bir temsilci toplantıda olacak.

AK PARTİ'NİN İLK MİTİNGİ 26 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.