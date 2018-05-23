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Zuckerberg yine özür diledi

Zuckerberg yine özür diledi
Sosyal ağ şirketi Facebook'un kurucusu ve CEO'su , 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin veri şirketi Cambridge Analytica'nın ele geçirmesiyle patlak veren skandalla ilgili olarak bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda özür diledi. Zuckerberg daha öncede ABD Senatosu'nda özür dilemişti.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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