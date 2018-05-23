Sosyal ağ şirketi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin veri şirketi Cambridge Analytica'nın ele geçirmesiyle patlak veren skandalla ilgili olarak bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda özür diledi. Zuckerberg daha öncede ABD Senatosu'nda özür dilemişti.
Zuckerberg yine özür diledi
Etiketler: Mark Zuckerberg
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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