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Selman’a darbe yapın çağrısı

Selman’a darbe yapın çağrısı
'da yönetime karşı darbe girişimi olduğu iddiaları devam ederken, bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın sözleri olay oldu. Halid bin Fahran, "'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın" sözleriyle Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e çağrı yaptı.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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