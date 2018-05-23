Suudi Arabistan'da yönetime karşı darbe girişimi olduğu iddiaları devam ederken, bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın sözleri olay oldu. Halid bin Fahran, "Kral Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın" sözleriyle Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e çağrı yaptı.
Selman’a darbe yapın çağrısı
Etiketler: Suudi Arabistan , Kral Selman
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.