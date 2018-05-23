Melike’den acı haber

İstanbul Ümraniye'de önceki gün İlkay E. (20) yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen Melike Öğüt'e (15) çarptı. Çapmanın etkisiyle havaya uçup aracın üzerine devrilen Melike'nin kalbinin durduğu saptandı. Hastaneye kaldırılan ve kalbi yeniden çalıştırılan Melike, ameliyata alındı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Melike, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
FURKAN KARA
FURKAN KARA
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