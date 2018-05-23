;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Suça karışan silahı incelerken şehit oldu
  2. 9 yaşındaki Efe’ye maganda kurşunu

’den acı haber

Melike’den acı haber
İstanbul Ümraniye'de önceki gün İlkay E. (20) yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen Melike Öğüt'e (15) çarptı. Çapmanın etkisiyle havaya uçup aracın üzerine devrilen Melike'nin kalbinin durduğu saptandı. Hastaneye kaldırılan ve kalbi yeniden çalıştırılan , ameliyata alındı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Melike, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

​FURKAN KARA
Etiketler: , , ,
  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar