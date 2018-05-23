Latin dansı değil Ankara havası

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Güney Amerika kıtası için bir ilk yaşandı. Türkiye'den Uruguay'a gelin giden İlayda ile Latin damat Carlos ile hayatlarını birleştirdikleri düğün, tüm dünyada olay yarattı. Uruguaylı damat Carlos, arkadaşlarıyla birlikte Ankara havası olan Erik Dalı oyununu oynadı. O eğlence dolu anlar, kameraya alındı. Video, daha sonra sosyal medyada yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, gözlerine inanamadı. Video, kısa sürede binlerce kez izlenip binlerce beğeni aldı. Sosyal medya, yorumlarla yıkıldı:
ORASI Uruguay değil, Ankara, Bursa, Uşak veya Malatya sandım...
YEMİN ediyorum izlediğim en başarılı erik dalı koreografisi olmuş...
DAMAT Carlos döktürmüş resmen. Adam on numara oynar olmuş...
TÜRK kültürüne sınırları aşan örnek...
ORASI Uruguay değil, Ankara, Bursa, Uşak veya Malatya sandım...
YEMİN ediyorum izlediğim en başarılı erik dalı koreografisi olmuş...
DAMAT Carlos döktürmüş resmen. Adam on numara oynar olmuş...
TÜRK kültürüne sınırları aşan örnek...
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