Latin dansı değil Ankara havası

başkenti Montevideo'da Güney Amerika kıtası için bir ilk yaşandı. Türkiye'den Uruguay'a gelin giden İlayda ile Latin damat Carlos ile hayatlarını birleştirdikleriUruguaylı damat Carlos, arkadaşlarıyla birlikte Ankara havası olanoyununu oynadı. O eğlence dolu anlar, kameraya alındı. Video, daha sonra sosyal medyada yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, gözlerine inanamadı. Video, kısa sürede binlerce kez izlenip binlerce beğeni aldı. Sosyal medya, yorumlarla yıkıldı:Uruguay değil, Ankara, Bursa, Uşak veya Malatya sandım...ediyorum izlediğim en başarılı erik dalı koreografisi olmuş...Carlos döktürmüş resmen. Adam on numara oynar olmuş...kültürüne sınırları aşan örnek...